Le iniziative della Roma per l’8 marzo

Corriere dello Sport – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti delle donne, la Roma ha organizzato una serie di iniziative per coinvolgere i propri tifosi in progetti di prevenzione, solidarietà e sensibilizzazione. Il club ha attivato un network di strutture sanitarie nella città che offriranno alle donne una serie di prestazioni e screening gratuiti di vario tipo come visite ginecologiche, esami delle tiroide, mammografie, pap-test e screening del colon.

Inoltre, il ricavato della vendita della speciale “Pink Scarf”, sciarpa disponibile nei Roma Store dall’8marzo, sarà destinato all’acquisto di lettini ginelcologici e divisori medicali da donare ad alcuni ospedali