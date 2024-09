La Gazzetta dello Sport – Non sappiamo se Lina Souloukou si sia dimessa dalla carica di a.d. della Roma per le minacce ricevute o se lo abbia fatto per dissidi con la proprietà americana. Non lo sappiamo e neppure ci interessa. Basta e avanza quel che la manager greca ha dovuto sopportare nei suoi ultimi giorni a Roma: insulti e offese via social, intimidazioni e avvertimenti, al punto che la Prefettura ha approvato una misura di tutela della sua persona e dei suoi figli, una vigilanza attiva della polizia. Troviamo la cosa degradante e insopportabile, confidiamo che le indagini portino a qualche provvedimento. Uno scenario d’inciviltà.