Il Tempo (L. Pes) – Il tabù delle big resiste: la Roma pareggia con la Juventus e interrompe la striscia di vittorie, confermando la difficoltà a battere le grandi. Un limite che negli ultimi anni è costato sempre la qualificazione in Champions. Da qui a fine stagione restano quattro scontri diretti, a partire dal derby, che diventa uno snodo cruciale.

Dal 2018-19 ad oggi, solo 12 vittorie su 68 match contro squadre da Champions, con una media punti di 0.84. In questa stagione sono 7 i punti raccolti finora nei big match. Ranieri ha risollevato la squadra, ma ora serve lo scatto mentale per non avere rimpianti. Testa al derby, un’altra finale da non sbagliare.