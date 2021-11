Le giallorosse scatenate: 5-0 al Tavagnacco

Corriere dello Sport (L. Scalia) – La Roma Femminile, campione in carica, ricomincia l’avventura in Coppa Italia come l’aveva iniziata l’anno scorso. Vincendo contro il Tavagnacco per 5-0. Netto il successo nella trasferta in terra friulana: il pokerissimo è arrivato nonostante un leggero turn over e il cambio (3-5-2 iniziale invece del 4-2-3-1).

Insomma, gara a senso unico contro la nobile decaduta scivolata in Serie B. Nella prima frazione di gioco vanno a segno Lazaro e Ciccotti, mentre nella ripresa un sigillo a testa per Giuliano, Pirone e Andressa. I gol giallorossi potevano essere molti di più per le occasioni create da Bartoli e compagne.

Con questa vittoria in fotocopia la Spugna band si porta al primo posto del girone H e attende con fiducia la sfida del 19 dicembre contro il Pomigliano, in trasferta. La Roma, del resto, ha il muso davanti per la differenza reti nel mini girone e quindi basterà anche un pareggio per andare avanti e alimentare le chance di confermarsi sul tropo della Coppa Italia.

Adesso, però, il rompere le righe: nove giocatrici della Roma, infatti, sono state convocate in nazionale da Milena Bertolini e si presenteranno oggi a Coverciano per iniziare a preparare la doppia sfida di qualificazione al Mondiale contro Svizzera e Romania.