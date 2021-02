Le giallorosse oggi in campo con la Florentia

Il Corriere Dello Sport (F.Schito) – Lo 0-4 dell’andata rende decisamente più agevole il compito, ma la Roma di Betty Bavagnoli sa di non poter sottovalutare l’impegno con la Florentia San Gimignano. Al Tre Fontane, alle 14.30, va in scena il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia: possibile un leggero turnover per le giallorosse, anche alla luce del risultato dell’andata.

Bavagnoli però mette in chiaro che non sarà una passeggiata: “Dobbiamo aspettarci un avversario che proverà a venire qui per giocarsela nonostante il passivo dell’andata. Nel calcio si potrebbero raccontare tante storie di partite che erano date per scontate“. In un 2021 che sta vedendo la Roma finalmente in grado di capitalizzare le tante occasioni create, Bavagnoli insiste sull’importanza della concentrazione. “Troveremo una squadra che ci proverà, non vogliamo e non dobbiamo perdere l’opportunità di portare a casa il risultato e il passaggio del turno“.