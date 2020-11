Le giallorosse di Bavagnoli calano la cinquina

Il Corriere Dello Sport (F.Schito) – La prima partita del girone H di Coppa Italia Femminile regala alla Roma Femminile una vittoria che scaccia le nubi della prima parte di stagione. Dopo tanti match in cui una buona prestazione non necessariamente ha portato i tre punti, le ragazze di Betty Bavagnoli si rifanno con gli interessi contro il Tavagnacco. Il largo turnover ha premiato la squadra capitolina che si è imposta per 5-0 grazie alla prima rete stagionale di Ohale, poi hanno partecipano Hegerberg, Giugliano, Bonfantini e Severini. La Roma deve ancora superare lo scoglio della Roma Cf, rinviata a causa della positività di alcune calciatrici, per centrare il pass per i quarti di finale.