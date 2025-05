Alla vigilia della finale del playoff tra Sheffield e Sunderland, Enzo Le Fée, in forza ai secondi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di “The Times”. L’obiettivo è chiaro: restare al Sunderland e andare in Premier League. Il francese, di proprietà della Roma, è in prestito ai black cats con obbligo di riscatto, che però, si attiverà solo in caso di promozione in Premier League. Nelle casse dei giallorossi, quindi, potrebbero entrare 23.5 milioni di euro.

Con Juric giocavi, come mai con l’arrivo di Ranieri sei finito in panchina?

“Il mister voleva una squadra più fisica per risalire la classifica”.

Sull’esperienza al Sunderland…

“Mi è piaciuto fin da subito. Mi piace stare in campo e questo lo avevo perso a Roma. Penso che i tifosi del Sunderland non mi conoscessero prima. Ora mi diverto e quando succede, posso dare la vita in campo”.

Se il Sunderland andrà in Premier verrai riscattato…

“Voglio restare qui anche l’anno prossimo. Questa è la partita più importante della mia carriera”.