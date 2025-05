Enzo Le Fée, attualmente protagonista con il Sunderland nei playoff per la promozione in Premier League, è tornato a parlare della sua breve esperienza alla Roma, chiusasi senza lasciare il segno. Il centrocampista francese, arrivato nella Capitale la scorsa estate, aveva scelto il club giallorosso anche per la stima ricevuta da Daniele De Rossi, poi però esonerato dopo poche giornate.

In un’intervista rilasciata al Sunderlandecho, Le Fée ha spiegato: “Quando ho parlato con De Rossi mi ha detto che gli piaceva come giocavo, che potevo essere un buon numero otto nel suo sistema. Poi, però, dopo quattro partite è stato esonerato e per me è cambiato tutto. Con il nuovo allenatore è stato più tattico, gli spazi più chiusi, e ho avuto anche un infortunio. È difficile trovare fiducia quando non giochi e nemmeno l’allenatore te la dà. A Roma non l’ho sentita. Qui invece so che posso ritrovarla”.

Sul calcio in Italia e sul suo stile di gioco:

“Il mio giocatore preferito era Iniesta. Non Messi o Neymar, ma Iniesta. Un genio. Era come se avesse gli occhi dietro la testa. Per me il piacere più grande nel calcio è trovare il passaggio per il mio attaccante. Quando giochi in Italia a volte è diverso perché puoi giocare contro una squadra bloccata e quindi è difficile trovare quei passaggi. Ma nel calcio di transizione può essere più facile”.