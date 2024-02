Il Messaggero (L. Quaglia) – Metti una sera a cena con Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, e firma storica del giornalismo sportivo romano, che per celebrare il suo compleanno ha chiamato a raccolta tanti amici, assi del mondo dello sport, compagni di scuola e colleghi. Perché festeggiare sessantatrè primavere val bene un party esclusivo: e questa volta la scelta è caduta su un locale in via delle Capannelle, a due passi dalle testimonianze della Roma imperiale.

Emozionato e sorridente, proprio come nel disegno che lo ritrae nell’invito, il festeggiato si prepara ad accogliere, tra i tanti, i senatori, Claudio Lotito presidente della Lazio, attesissima la volitiva Francesca Reggiani. E poi uno stuolo di ex giocatori come Giuseppe Giannini, Sebino Nela, Dodo Chierico, Giovanni Cervone, Tonino Tempestilli, Vincent Candela e ancora Giancarlo De Sisti, Michael Konsel,Ubaldo Righetti, Alberto Faccini e Tony Di Carlo.“Ho deciso di riunire tutte le persone importanti per me – dice D’Ubaldo – per questo importante passaggio della mia vita. Un modo per stare insieme e ricordare i vecchi tempi”. Insomma quasi tutte le glorie del pallone. Emozioni e ricordi tra amici. Ma anche esponenti del mondo delle note come Gianni Togni.