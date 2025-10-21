Il Messaggero (D. Aloisi) – Prima di innamorarsi del pallone, Ziolkowski praticava arti marziali e aveva come idolo Jan Blachowicz, campione UFC. La disciplina imparata sul tatami lo ha accompagnato anche in campo, dove ha conquistato la fiducia di Gasperini e dei compagni grazie alla personalità mostrata nei suoi primi spezzoni di gara, in particolare contro l’Inter.

Con Ndicka verso il riposo, il giovane polacco è candidato a partire dall’inizio. In due mesi ha mostrato grande crescita sotto la guida di Mancini e si è già guadagnato la convocazione nella nazionale maggiore, oltre ai complimenti di Boniek: “È il tipo di difensore che oggi si vede di rado”.

Arrivato a Roma per 6,5 milioni dopo una trattativa complessa col Legia, Ziolkowski ha detto no a club come Udinese, Borussia Mönchengladbach e Lione pur di vestire il giallorosso. Oggi vive all’Eur con la fidanzata e il suo barboncino, pronto a trasformare la prossima partita in Europa League nella sua vera prima volta da protagonista.