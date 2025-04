Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, è stato protagonista di un’intervista per la rubrica “Champions of Made in Italy” della Lega Serie A. Tra i vari argomenti affrontati, non poteva mancare un riferimento al sentitissimo derby della Capitale. Zaccagni ha sottolineato quanto il clima attorno a questa sfida sia unico e particolarmente intenso: “Qui il calcio è molto sentito, come nel resto d’Italia, ma con un qualcosa in più. Sembra come se quello che facesse un calciatore – riporta Lalaziosiamonoi – in una partita cambi l’umore di una città. Basti pensare che un mese prima mi iniziano a fermare per il derby.”

Il numero 10 biancoceleste ha descritto anche l’atmosfera che si respira all’interno del centro sportivo nei giorni precedenti alla partita, dove tutto cambia: “Quando arrivi al centro sportivo ti accorgi se ci sarà un derby a breve. C’è tensione, un’aria diversa, abbastanza pesante. La partita è molto sentita e quindi la sentiamo anche noi.”