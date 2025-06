La Lazio volta pagina, Marco Baroni non sarà più l’allenatore della prima squadra. Dopo una stagione avara di soddisfazioni, culminata con l’assenza dalle competizioni europee, il club capitolino ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico arrivato la scorsa estate.

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della società, con un messaggio di ringraziamento che recita: “La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della Prima Squadra. La Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister”.

Nel frattempo, si prepara un ritorno carico di significati: sarà Maurizio Sarri a sedersi di nuovo sulla panchina biancoceleste. Dopo aver raggiunto un’intesa con il presidente Claudio Lotito, l’ex tecnico della Juventus e del Chelsea è pronto a riprendere in mano il progetto laziale. Manca solo l’ufficialità per dare il via al suo secondo capitolo nella Capitale.