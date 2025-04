Settimana cruciale per la Lazio, attesa da due impegni che potrebbero decidere le sorti della stagione tra Europa e Serie A. I biancocelesti, reduci da un periodo di lieve flessione in campionato, saranno chiamati prima ad affrontare il Bodo Glimt nei quarti di finale di Europa League, poi a tuffarsi nell’atmosfera infuocata del derby contro la Roma.

La sfida con i giallorossi, in programma domenica 13 aprile alle ore 20:45, cadrà tra le due gare europee, lasciando a Marco Baroni e al suo staff soltanto un allenamento utile per preparare la stracittadina. La squadra farà rientro a Roma nella giornata di venerdì, con il rischio di arrivare scarica e con poco tempo per lavorare su tattica e recupero fisico. Il derby, perso 2-0 all’andata con gol di Pellegrini e Saelemaekers, rappresenta anche una questione di orgoglio e riscatto. Da rimanere vigili su quale saranno le scelte di formazioni del tecnico biancoceleste e occhio ai vari turnover possibili anche nella gara contro i giallorossi.