Partita al cardiopalma allo Stadio Olimpico, dove Lazio e Torino danno vita a un match ricco di emozioni, terminato con un rocambolesco 3-3. Novanta minuti (e oltre) di ribaltamenti di fronte, gol e colpi di scena che tengono i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Il Torino passa in vantaggio al 16’ con Giovanni Simeone, che capitalizza una respinta incerta di Provedel per il momentaneo 0-1. La Lazio non ci sta e reagisce con veemenza: Cancellieri diventa l’eroe biancoceleste della prima frazione, firmando una doppietta che ribalta il risultato e manda i padroni di casa negli spogliatoi sul 2-1.

Nella ripresa, il Torino torna in campo con grande determinazione. L’ingresso di Adams cambia l’inerzia del match: il giocatore granata trova il gol del 2-2, ristabilendo la parità.

Quando la partita sembra avviata verso un pareggio, arriva il colpo di scena al 93’: Coco porta il Torino sul 3-2, facendo esplodere i tifosi ospiti. Ma la gioia granata dura poco: al 103’, lo stesso Coco commette un fallo in area, regalando alla Lazio un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cataldi, che con freddezza sigla il definitivo 3-3.

Un pareggio che lascia entrambe le squadre con un misto di soddisfazione e rimpianti, ma che conferma l’imprevedibilità e la bellezza del calcio.