Brutte notizie in casa Lazio, che perde uno dei suoi titolari nel momento decisivo della stagione. Un infortunio serio costringerà infatti Maurizio Sarri a rinunciare al proprio portiere per il finale di campionato, con conseguenze importanti anche in vista del derby di ritorno.
Come comunicato ufficialmente dal club biancoceleste, Ivan Provedel ha riportato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo alla spalla. Gli esami strumentali, effettuati presso la clinica Villa Mafalda dopo il persistere del dolore dovuto a un precedente trauma di gioco, hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico. Il portiere verrà sottoposto nei prossimi giorni a un’operazione di stabilizzazione artroscopica della spalla.
Per Provedel la stagione può considerarsi di fatto conclusa: il numero uno della Lazio salterà anche il derby di ritorno della penultima giornata. Al suo posto è pronto Motta, arrivato nel mercato di gennaio dalla Reggiana, che avrà il compito di difendere i pali biancocelesti nel finale di campionato.