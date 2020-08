La rabbia in casa Lazio è molta. David Silva, in tarda serata ha di fatto tradito accordi e promesse e ha firmato per la Real Sociedad. La risposta della società biancoceleste è arrivata prontamente. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il ds Igli Tare ha commentato: “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma meno per l’uomo”.

