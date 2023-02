Lazio, Tare: “Conference? Dobbiamo arrivare fino in fondo a questa competizione”

Tare fissa gli obiettivi stagionali della Lazio: arrivare fino in fondo in Conference League e riuscire a raggiungere la zona Champions. Come riporta calciomercato.com, il ds biancoceleste ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento United for Ukraine, tenutosi a Milano, presso l’Excelsior Hotel Gallia. Queste le sue parole:

“Arrivare in Champions è importante per tutte le squadre, anche considerando il cambio di format dal 2024. Per la crescita di questa società sarebbe fondamentale entrarci. Abbiamo fatto cose importanti negli ultimi anni: è arrivato un allenatore di grande esperienza e ora cerchiamo di raggiungere questo obiettivo, ma senza metterci troppa pressione addosso.

Dalla Conference abbiamo tanto da perdere e poco da guadagnare. Siamo usciti con grande rammarico dall’Europa League. Ora dobbiamo riuscire ad arrivare in fondo a questa competizione”