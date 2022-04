Lazio, Tare: “Colloquio severo con la squadra dopo il derby. Immobile? Ha dimostrato di essere il miglior centravanti italiano”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita del match all’Olimpico contro il Sassuolo, tornando a commentare anche il derby perso contro la Roma per 3-0. Queste le sue parole:

“Derby? C’è stato un giorno di colloquio con la squadra, anche a causa della sosta delle nazionali, ma è stato un incontro severo e importante, spero che la squadra abbia capito che quando si abbassa la guardia, si paga. Immobile? Io penso che sia una vergogna mettere Ciro in discussione, negli ultimi 10-15 anni ha dimostrato di essere il migliore centravanti italiano, parlano i numeri. Italia? E’ stata una sconfitta per l’intero movimento calcistico oltre che per la nazionale, ma avere Immobile come capro espiatorio sarebbe una sconfitta per tutto il calcio italiano”.