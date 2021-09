Lazio, Tare: “Ci sono stati errori arbitrali nei nostri confronti nel derby. Mourinho deve imparare ad accettare la sconfitta”

Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto nel prepartita di Lazio-Lokomotiv Mosca. Il dirigente è tornato a parlare dell’arbitraggio del derby. Queste le sue parole:

“Vincere il derby contro la Roma ti dà più fiducia, ti dà più sicurezza. Nello stesso momento, però, siamo chiamati in causa per dare continuità ai risultati. Il valore della squadra è alto, ma ci serve continuità e per questo abbiamo preso Sarri. Il mister è rimasto molto sorpreso dall’atmosfera del derby, ha detto che è stata una delle più belle partite giocate. Mourinho ha fatto una strategia nel post match che non mi è piaciuta, si deve imparare ad accettare la sconfitta. Basta discutere e analizzare episodio per episodio. Non ci sono stati errori arbitrali, in caso nei nostri confronti ci sono stati. Per me è stata una sorpresa vedere dopo quattro giorni queste discussioni, su errori che sono stati contro la Lazio e non a favore della Roma. Ho sentito le parole di Tiago Pinto, voi siete esperti e avrete visto che il rigore su Zaniolo non c’era perché era fuorigioco, l’espulsione di Leiva non c’era perché ha subìto fallo lui, il secondo rigore dato a Zaniolo è una cosa che ha visto solo il VAR”.