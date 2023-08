Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per la presentazione della prima gara di campionato contro il Lecce. L’allenatore toscano si è soffermato anche sul cammino delle italiane in Europa. Queste le parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Dopo il secondo posto, cosa chiede alla Lazio?

“Il campionato è difficile, ci sono squadre più attrezzate di noi. L’anno scorso molti hanno sprecato tante energie nelle coppe, quest’anno non credo si ripeta. Noi vogliamo ribaltare i valori sulla carta, che rimangono gli stessi della stagione passata, quindi dobbiamo fare qualcosa che va ai limiti delle nostre capacità per lottare per la Champions. La Serie A è in leggera crescita. Non prendo per oro colato quello che hanno fatto le squadre italiane nelle coppe, c’è stata un po’ di fortuna nei sorteggi”.

Il prossimo anno meglio giocare di martedì e mercoledì rispetto al giovedì?

“Tutto da vedere, quello che contano sono le energie mentali e nervose. Il giovedì è tosto rientrando dopo la partita, a livello mentale dopo una partita non è così scontato ricaricarsi. A livello di energie sicuramente sarà più semplice, vediamo dal punto di vista nervoso, Parliamo del calendario che hanno fatto a noi: ho parlato con un mio amico statistico, giocare 4 trasferte e le prime tre contro Juve, Napoli e Milan è praticamente impossibile. Penso non sia casuale. È incredibile che una squadra che arrivi seconda affronti tre squadre delle prime cinque classificate nelle prime tre giornate”.