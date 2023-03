Lazio, Sarri: “Non dobbiamo pensare al Derby, altrimenti usciamo dalla Conference”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro l’AZ Alkmaar. Ecco uno stralcio delle sue parole:“Se offriamo una prestazione come quella dell’andata rischiamo di essere eliminati, noi dobbiamo pensare solamente alla gara di domani. L’unico modo per pensare il turno è arrivare determinati a questa sfida e pensare di poter arrivare a raggiungere l’obiettivo. Io voglio vincere tutte le partita, qualcuna può darmi qualche gusto in più di un’altra. I giocatori possono sbagliare qualche partita, ma non è una questione di stimoli perché qualcosa di questo tipo sarebbe ingenuo. Dobbiamo pensare solamente alla gara di domani”.

A Sky Sport l’allenatore ha proseguito: “Il gruppo potrebbe inconsciamente pensare alla partita di campionato (il derby, ndr) che a quella di Conference League. Se dovesse succedere, sarà un qualcosa di non voluto, vediamo se riusciamo a fare una partita importante. Turnover? Lo fanno tutti gli allenatori, poi veniamo da un anno dove si è giocato un Mondiale stupido, si gioca ogni tre giorni ed è una follia. Inevitabilmente vanno fatte delle scelte, ora ho sentito che si farà un Mondiale tra 48 squadre, non riesco a immaginare certe partite. Si dovrebbe revisionare il tutto, altrimenti sono tutti ipocriti dalla UEFA alla Lega”.