Lazio, Sarri: “Conference? Meglio il derby. Dispiace non incontrare Mourinho”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel post partita del match contro il Bologna finito in parità. Il toscano ha parlato del ritorno in Conference League contro l’AZ e del derby: “Devo essere sincero fino in fondo, questa è una gara che va vista con l’ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo. E se devo fare una scelta, scelgo quella di tre giorni dopo“. Il riferimento alla gara contro la Roma. Poi una chiusa su Mourinho: “A me dispiace non incontrarlo, lo vedo sempre molto volentieri. Credo sia una perdita anche per l’atmosfera, avrei preferito incontrarlo”.