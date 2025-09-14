Brutte notizie anche per i biancocelesti prima del derby. La Lazio è scesa in campo in casa del Sassuolo alle 18:00, e allo scadere del primo tempo Nicolò Rovella è stato costretto al cambio a causa di un problema fisico. L’ex Monza ha dovuto lasciare il campo per Cataldi e bisognerà attendere gli esami strumentali per delineare i tempi di recupero.

Oltre a Dybala per i giallorossi, anche Rovella è in bilico per il derby che si disputerà domenica prossima alle 12:30. Si attendono aggiornamenti per entrambi i calciatori nella giornata di domani.