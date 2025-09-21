Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Roma. Le parole del capitano dei biancocelesti:
Partita più importante della stagione?
“Oggi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, il derby è sempre la partita più importante della stagione”.
La concentrazione squadra.
“Abbiamo cercato noi più vecchi di trasmettere il clima derby a tutta la squadra e dare soddisfazione alla tifoseria”.
