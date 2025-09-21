Mattia Zaccagni ha parlato a DAZN al termine derby perso contro la Roma. Ecco le sue parole

“Abbiamo preso gol per un errore stupido, avevamo anche la partita in mano e dopo ci siamo abbassati troppo. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiare ma non ci siamo riusciti e ci dispiace. Il mister ha ragione, logico che tre punti dopo quattro partite iniziano a pesare ma è il momento di ricompattarci e andare avanti”.

La reazione anche in inferiorità numerica è il punto di ripartenza?

“Ripartire dall’atteggiamento avuto soprattutto in dieci è l’unico appiglio per andare avanti e dobbiamo ripartire da questo già nella prossima partita col Genoa”.