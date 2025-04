Ansa – Un arresto in flagranza differita per gli scontri di ieri prima del derby tra Lazio e Roma. Secondo quanto si apprende, è accusato di resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale. Sono in corso valutazioni per concorso in lesioni gravi a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato. Al vaglio le immagini per identificare altri responsabili dei disordini. Sale intanto a 24 il bilancio dei feriti tra le forze dell’ordine.

ansa.it