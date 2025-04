Matis Soulé, al termine di Lazio-Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

Sul gol.

“Sono contento per il gol, ma come ha detto Mile è un peccato per il risultato, ci serviva vincere, ma un pareggio è meglio di una sconfitta. Dobbiamo ancora lavorare per fare i punti, ma siamo sulla buona strada”.

Sull’esultanza e sul fatto che oggi hai fatto tu il Dybala.

“Sì, lui ci ha sostenuto come i tifosi, siamo una squadra. Peccato per il risultato perché volevamo vincere”.

Non perdete da 16 partite, cosa bisogna fare per battervi?

“Dobbiamo ancora lavorare tanto, migliorare sotto porta perché queste sono le partite importanti per andare avanti in classifica”.