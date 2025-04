Tensione alle stelle per il derby Lazio-Roma, sfortunatamente gli episodi di violenza sono ancora una volta protagonisti, che esulano dal mondo del calcio. Attimi di caos nella zona di Ponte Milvio, tra le forze dell’ordine e tifosi biancocelesti, in seguito a lanci di oggetti da parte dei supporters della Lazio. Per placare la situazione, la Polizia, è intervenuta con gli idranti. Come riportato da Sportitalia tramite un post su Instagram.