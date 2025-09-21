Maurizio Sarri ha parlato a DAZN al termine della sconfitta della sua Lazio nel derby. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa è mancata alla squadra? “Abbiamo avuto 4/5 occasioni abbastanza nitide. Abbiamo perso per un errore che valuteremo se sia tecnico o di distrazione. Perdere così dispiace, per la nostra gente soprattuto ma anche per la squadra”.

Con la formazione titolare voleva non dare riferimenti alla Roma? “Sì il tentativo era quello, per avere inserimenti da parte dei centrocampisti. Día si allena sempre bene e gli ho dato una opportunità viste anche le condizioni di Castellanos”.

Nel secondo tempo meritavate il pari, ripartite da lì? “Ma lo meritavamo anche prima, sul gol loro abbiamo sbandato rischiando il raddoppio della Roma, ma la partita non ci ha dato grandi segnali di preoccupazione”.

Cosa si aspetta lei dopo una sconfitta così?

“Solita incazzatura e tristezza è normale ma ripartire sempre meglio”.

Sarri in conferenza stampa

La Lazio ha perso il derby nell’errore di Tavares?

“Sì… non avevamo concesso tiri in porta, abbiamo avuto tante occasioni. Poi dopo l’occasioni abbiamo sbandato per dieci minuti. Nella ripresa abbiamo sprecato occasioni nitide: ci rimane il rammarico, abbiamo perso concedendo poco agli avversari. La superficialità è il nostro limite, oggi potevamo essere pericolosi ma perdiamo per questi episodio. Come a Sassuolo sull’angolo, oggi che non si è riusciti a uscire sulla sinistra.. pure due espulsioni. Questo è il limite, può essere un problema”.

Teme un contraccolpo?

“Non lo so, domenica abbiamo un solo centrocampista a disposizione. Perdere un derby fa male, perché guardi gli altri esultare e tu pensi di aver deluso il tuo popolo. Spero faccia male anche ai calciatori”.

A livello tecnico c’è ancora qualche limite? Vanno rivisti gli obiettivi?

“Fino a questo momento si sta verificando tutto, può darsi ci sia un problema e può darsi che si risolva tutto. Nel primo tempo, abbiamo fatto due inserimenti e per poco segnavamo. Sul piano della qualità qualcosa può mancare”.

Match fatto di episodi. Forse non è questa la tua squadra?

“Siamo comunque riusciti a tenere il match equilibrato, nonostante gli episodi. Io vado al Chelsea il 20 di luglio, con il campionato che iniziava il 9 agosto: feci il record come miglior presenza. Questa squadra sta apprendendo qualche situazione del mio calcio: come gli inserimenti dei centrocampisti. Qualcosa stiamo facendo, questa è una squadra che deve palleggiare per crearsi spazi e ancora non lo facciamo. Se pensi agli spazi attaccati oggi, abbiamo creato qualcosa. La squadra che, a Sassuolo, non aveva fatto bene oggi è migliorato. C’è qualcosa di positivo in questa sconfitta: su azione concediamo poco. Ci si può insistere”.

Rovella?

“Non penso abbia inciso nel gol. Dovevamo aspettare per il cambio: lui aveva dato l’ok per fare gli ultimi minuti del primo tempo. Sembrava il problema non fosse muscolare, ma vediamo”.

Il clima nello spogliatoio?

“Dispiaciuti. Non vorrei lo fossero solo per loro stessi, ma anche per i tifosi”.

A centrocampo chi giocherà?

“In una mediana a due non può giocare nessuno, ma vediamo”.

Basic?

“Può essere una soluzione, ma vediamo. La prendiamo in considerazione”.