Devyne Rensch ha parlato ai microfoni di DAZN dopo un’ottima prestazione contro la Lazio. Le sue parole:
Come ti senti dopo questo primo derby?
“Molto bene, è stato il primo derby da titolare, la cosa più importante è vincere”.
“Molto bene, è stato il primo derby da titolare, la cosa più importante è vincere”.
Arrivi tante volte sul fondo? Rischi delle volte di andare a chiudere in gol.
“Gasperini è un grande mister, grande tattica, il mister mi aiuta su questo l’importante è aiutare sempre la squadra”.
“Gasperini è un grande mister, grande tattica, il mister mi aiuta su questo l’importante è aiutare sempre la squadra”.