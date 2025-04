Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del suo ultimo derby da allenatore. Le sue parole:

C’è stata troppa prudenza?

“Sono d’accordo tornavamo troppo indietro e ritornavamo sempre dai nostri difensori ma va bene così io penso che sia stato un derby nervoso ma mi prendo questo pareggio”.

Nel secondo tempo si è acceso Soulè cosa ne pensa?

“Può prendere in mano questa Roma? Se parte da esterno può farlo, ma non riuscivamo a servirlo e davamo sempre alla Lazio di raddoppiarlo. È un ragazzo che trova molto bene la porta e ha gran colpi”

Con l’ingresso di Eldor la Roma avanza molto. Può essere una mossa per il proseguimento della stagione?

“Io lo so che con due punte siamo più verticali, ma se gioco con due punte poi non ho ricambi e non so come fare e sto lì pensieroso cosa fare, ma sta a me gestire la situazione”.

Come pensa di gestire l’avanzamento della stagione a cui siete ancora in striscia positiva?

“È una sensazione bellissima, volevo chiudere con la vittoria ma va bene così e si va avanti”.

Cosa le mancherà di più da allenatore e le serate come queste?

“Vedere l’Olimpico pieno e le emozioni che ci danno i nostri tifosi è sempre importante però essere dritti sulla propria strada”.