Ore calde per Lazio e Roma, le due compagini si sfideranno questa sera alle 20.45 all’Olimpico. Ranieri, orfano di Dybala, dovrà riformulare la trequarti giallorossa, aperto il ballottaggio tra Soulé, Baldanzi e Pellegrini. Anche se il talento argentino è il favorito per una maglia da titolare, come scrive il giornalista Filippo Biafora su X.