Arrivano brutte notizie dall’Olimpico. Come riportato da Italia Uno, alla fine del primo tempo tra Lazio e Roma Paulo Dybala si ero avvicinato al medico giallorosso per comunicargli un problema fisico. Smorfia di dolore dell’argentino che non è riuscito a proseguire il match uscendo anzitempo dal terreno di gioco. Le condizioni dell’attaccante saranno da valutare nei prossimi giorni. Al suo posto Mourinho ha deciso di schierare Lorenzo Pellegrini.