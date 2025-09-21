Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby contro la Lazio. Le sue parole:
Questo è il primo derby da direttore quale sono le prime sensazioni?
“Il derby è una gara speciale piena di significato ma non è una gara spartiacque”.
Si ritorna con Ferguson come primo riferimento, come sta Artem?
“Ferguson e Dovbyk hanno due caratteristiche simili, hanno tutte fisicità e due possibilità di grande crescita, poi il mister fa le sue scelte a seconda delle esigenze”.
C’è uno scenario in cui pellegrini viene rilanciato e rimane alla Roma?
“Beh lui adesso è a Roma e gioca titolare, abbiamo parlato tanto con lui e vedremo come procedere con lui, Lorenzo è grande giocatore”.
