Pochi istanti prima del calcio d’inizio di Lazio-Roma, la Curva Sud ha dato vita a una spettacolare coreografia per celebrare il 186° derby della Capitale.
Il settore giallorosso ha mostrato una lupa affamata, accompagnata da una citazione latina attribuita a Orazio nelle Satire: “Lupus dentibus petit”, ovvero “Il lupo attacca coi denti”. Nella parte inferiore della coreografia, campeggiava invece un messaggio diretto e incisivo rivolto alla squadra:
“Coraggio lupetto, attacca di più, distruggili tu”.
Un mix di tradizione, ferocia e orgoglio romanista che ha acceso l’atmosfera dell’Olimpico sin dai primi minuti del derby.