Pagine Romaniste (E. Papi, G. Rufino) – Domani alle 12:30 lo Stadio Olimpico si accenderà per il Derby della Capitale, la sfida più attesa e sentita da Roma e Lazio. Un appuntamento che va oltre i tre punti in palio e che accende l’intera città, pronta a dividersi in due per spingere i propri colori.

La Roma di Gasperini arriva al derby con il desiderio di riscatto dopo la sconfitta interna per 0-1 contro il Torino. Restano dubbi sulle condizioni di Hermoso, con il tecnico giallorosso che deciderà solo in serata se rischiarlo, mentre sono certe le assenze di Wesley, Dybala e Bailey.

Situazione complicata anche in casa Lazio, con Rovella e Castellanos non al meglio: il centravanti argentino sembra avere più chance di recupero rispetto al centrocampista italiano, ma entrambi restano in forte dubbio.

Sarà una sfida combattuta non solo per la rivalità storica che accompagna da sempre questo confronto, ma anche perché entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e hanno bisogno di punti per rilanciarsi. In panchina due tecnici esperti come Sarri e Gasperini, allenatori che hanno costruito la propria carriera passo dopo passo e che si affronteranno con grande rispetto ma con la consapevolezza del peso che il derby ha per le rispettive tifoserie.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La Roma di Gasperini non dovrebbe attuare grandi modifiche, dopo il flop visto contro il Torino, ma potrebbe apporterà delle modiche obbligatorie: Rensch prenderà il posto di Wesley, vista la sua non convocazione. Dietro, l’olandese potrebbe trovarsi titolare la difesa composta dal trio Hermoso, Mancini e Ndicka con Svilar tra i pali, anche se Celik potrebbe .giocare al posto dello spagnolo. Il centrocampo sarà quello ormai titolare: Cristante e Koné, con Angeliño sulla fascia. Tornerà Ferguson dal primo minuto e alle sue spalle ci saranno Soule ed El Shaarawy, ma l’opzione Pellegrini resta sullo sfondo.

Per Sarri è pronto a giocarsi il tutto per tutto davanti al suo pubblico. In attacco dovrebbe tornare Castellanos, con l’argentino al momento avanti a Dia. A centrocampo ci sarà probabilmente Rovella, recuperato in extremis.

DOVE VEDERE ROMA-TORINO

La gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (via app per smart TV, console e dispositivi mobili) e su Sky Business.

ARBITRA SOZZA. AL VAR DI PAOLO

Il match contro la Lazio sarà diretto da Sozza, con Baccini e Vecchi ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Ayroldi. In sala VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Massa nel ruolo di AVAR.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Belahyane; Pedro, Castellanos, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, L. Pellegrini, Hysaj, Provstgaard, Cataldi, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin, Isaksen, Dia.

All.: Maurizio Sarri.

Diffidati: –

Squalificati: –

In dubbio: Patric, Rovella, Dele-Bashiru, Vecino.

Indisponibili: Lazzari, Gigot.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

A disp.: Vasquez, Gollini, Gilardi, Celik, Sangaré, Tsimikas, Ziolkowski; Pisilli, Pellegrini, Baldanzi; El Aynaoui, Dovbyk.

All.: Gian Piero Gasperini

Diffidati: Pellegrini.

Squalificati: –

In dubbio: –

Indisponibili: Bailey, Dybala e Wesley.