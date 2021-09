Lazio-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Mkhitaryan al centro della trequarti e El Shaarawy a sinistra. Rientra Viña

Pagine Romaniste (R. Gentili) – “Tutte le strade portano a Roma”. Dopo aver disputato – e perlopiù vinto – i derby di quasi tutta l’Europa, Mou è pronto a vivere quello più caldo di tutti. Lo dovrà fare senza Pellegrini, squalificato per via del secondo giallo ricevuto nei minuti finali della vittoria (1-0) contro l’Udinese di giovedì.

Dall’altra parte ci sarà Sarri. Un solo precedente tra i due: pareggio 2-2 quando Mourinho era sulla panchina del Manchester United e l’allenatore biancoceleste su quella del Chelsea. Pareggio pirotecnico e parapiglia nel finale. Al gol di Rudiger del 2-2, Marco Ianni – assistente di Sarri, che lo ha seguito anche a Roma – esultò davanti all’attuale tecnico giallorosso dando così vita ad un accesso diverbio, rientrato subito dopo.

Diversi i percorsi con cui le due squadre si presenteranno domani (ore 18) all’Olimpico. Togliendo il passo falso di Verona, la Roma ha sempre vinto, in campionato ed in Conference League. Non è lo stesso per la Lazio. La squadra di Sarri – di rientro dopo la squalifica di due giornate – sta facendo fatica ad assorbire i dettami del tecnico. Dalla sosta, infatti, i biancocelesti non sono riusciti a trovare la vittoria: sconfitte col Milan (2-0) e con il Galatasaray (1-0), pareggi contro Cagliari (2-2) e Torino (1-1).

Il primo derby dopo il Covid vedrà un’ondata di amore e passione. I 10.000 biglietti messi a disposizioni dei tifosi della Roma sono stati infatti esauriti. Previsti in totale 33.000 spettatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-ROMA

Mourinho non potrà dunque contare su Pellegrini, sin qui il migliore della Roma. La soluzione per colmare il vuoto sulla trequarti è Mkhitaryan spostato al centro e El Shaarawy sulla sinistra. Difficile l’impiego di Shomurodov, i cui meccanismi con Abraham devono essere ancora oliati.

Il resto della formazione è presto fatto. A difendere i pali Rui Patricio, Mancini ed Ibañez. Cè l’ombra di Smalling, soprattutto per il brasiliano. Karsdorp cavalcherà la corsia, a sinistra – come detto da Mourinho (per me sì) – ci sarà il rientro di Viña.

Inamovibile il centrocampo formato da Cristante e Veretout. La trequarti – oltre a Micki e ElSha – sarà poi abitata da Zaniolo, bramoso del primo gol in campionato dal ritorno in campo. Abraham – giovedì a segno per la prima volta in Serie A all’Olimpico – si prepara a colpire ancora.

Nonostante le fatiche riscontrate, Sarri confermerà il 4-3-3. Reina in porta, Luiz Felipe e Acerbi con Lazzari e Hysaj comporranno la linea difensiva. Leiva in regia, Milinkovic–Savic e Luis Alberto mezzali. Vicino ad Immobile partiranno dall’inizio Felipe Anderson e l’ex Pedro.

DOVE VEDERE LAZIO-ROMA

Il match verrà trasmesso da Dazn. Fischio d’inizio alle 18. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini al commento tecnico.

LAZIO-ROMA, ARBITRA GUIDA: SECONDA DIREZIONE DI UN DERBY

Marco Guida sarà l’arbitro di Lazio–Roma. Filippo Meli e Giorgio Peretti gli assistenti. Il ruolo di quarto uomo verrà ricoperto da Marco Di Bello. La Var è stata affidata a Massimiliano Irrati, all’Avar Salvatore Longo.

Guida tornerà così a dirigere un derby. Il fischietto di Torre Annunziata ha infatti arbitrato la stracittadina del settembre 2019 (quella dei sei pali, due di Zaniolo), terminata 1-1: rigore di Kolarov e pareggio di Luis Alberto. Complessivamente, la Roma è stata arbitrata da Guida in 23 occasioni. Lo score è positivo: 11 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo incrocio risale allo scorso aprile: 1-0 contro il Bologna, gol di Mayoral. I precedenti con la Lazio sono invece 21: otto successi, sei pareggi e sette sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SS LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Marusic, Basic, Akpa-Akpro, Cataldi, Escalante, Moro, Muriqi, Romero.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Indisponibili: Adekanye, Zaccagni.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Smalling, Calafiori, Diawara, Villar, Darboe, Perez, Shomurodov, Perez, Zalewski, Bove, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati:-.

Squalificati: Pellegrini.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Meli-Peretti.

IV Uomo: Di Bello.

Var: Irrati.

Avar: Longo.