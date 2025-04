Pagine Romaniste (L. Meriggioli, E. Papi) – Si accendono le luci allo Stadio Olimpico di Roma per il derby più caldo d’Italia e forse anche tra i più sentiti del mondo intero. In Lazio-Roma questa volta in palio, oltre alla supremazia cittadina, c’è la corsa alla Champions League. A separare le due squadre nella sfida d’andata c’erano ben 15 punti, che la Roma però ha recuperato praticamente tutti, grazie al grandissimo lavoro di Claudio Ranieri. Le due squadre attualmente distano infatti solo due punti.

I giallorossi da qui a fine stagione saranno chiamati ad affrontare tutti big match, eccezion fatta per Verona e Torino. E c’è una grande assenza che peserà domani e per tutte le altre gare: Paulo Dybala. Il prescelto a sostituire la Joya nel derby della Capitale sembra essere il suo sostituto naturale, ovvero il connazionale Matias Soulé. Dovrebbe tornare dal 1′ il capitano Pellegrini, che potrebbe vivere il suo ultimo derby con la maglia giallorossa. Proprio lui aveva sbloccato il match di gennaio dopo appena dieci minuti. Dovbyk guida l’attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-ROMA

La Roma che scenderà in campo contro la Lazio dovrà essere la più pronta a tenere le pressioni, visto che il derby in trasferta è ormai tabù dal 2016. Per prendere i tre punti Ranieri è pronto a riproporre Celik nel terzetto di difesa davanti a Svilar, con Mancini e Ndicka a completare il reparto. Sugli esterni tornerà dopo la squalifica Saelemaekers sulla destra. Angeliño continuerà invece a coprire il suo posto sulla sinistra. La coppia di metà campo dovrebbe tornare quella composta da Koné e Paredes, ma Cristante potrebbe essere lanciato per la terza volta di fila titolare. Seppur ci sia la possibilità di vedere sia Shomurodov che Dovbyk dal primo minuto, il trio d’accatto più probabile dovrebbe essere quello composto dall’ucraino, Soulé e Pellegrini, che vuole vivere ancora una notte da trascinatore della Roma.

La Lazio invece dovrà fare i conti con l’assenza di Nuno Tavares che verrà sostituito da Pellegrini, ex di giornata. In attacco, come dichiarato da Baroni, tornerà Castellanos dal primo minuto, che porterà sicuramente maggiore pericolosità all’attacco biancazzurro.

DOVE VEDERE LA SFIDA DELL’OLIMPICO

Lazio-Roma sarà visibile in chiaro in esclusiva su Dazn. Per seguire il match in tv bisognerà connettersi all’app Dazn da smart tv, console di gioco, Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION BOX.

ARBITRA SOZZA. AL VAR MERAVIGLIA

Il match contro la Lazio sarà diretto da Sozza della sezione di Seregno, con Perrotti e Rossi ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Doveri. In sala VAR ci sarà Meraviglia, coadiuvato da Di Paolo nel ruolo di AVAR. I precedenti del fischietto lombardo con i giallorossi sono 12: 7 vittorie e 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo incontro risale a Udinese-Roma, gara vinta dai capitolini per 1-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Belahyane, Vecino, Basic, Isaksen, Pedro, Noslin, Dia.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili:Nuno Tavares.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Nelsson, Celik, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Cristante, Baldanzi, Shomurodov.

Squalificati: –

Diffidati: Pellegrini.

Indisponibili: Saud, Dybala.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Perrotti-Rossi.

IV Uomo: Doveri.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.