Lazio-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Vina, Mkhitaryan al posto di Pellegrini. El Shaarawy sulla sinistra, in avanti Abraham

Pagine Romaniste – Manca sempre meno al primo derby di José Mourinho sulla panchina della Roma. Lo Special One sarà però privo di Pellegrini, squalificato per via della doppia ammonizione rimediata contro l’Udinese. L’assenza del capitano giallorosso sarà colmata da Mkhitaryan, pronto a spostarsi al centro. La casella sinistra della trequarti verrà poi occupata da El Shaarawy. A proposito di sinistra, rientrerà Vina. Confermati Ibanez e Mancini in difesa. Il terzetto offensivo a supporto di Abraham sarà completato da Zaniolo. Queste le probabili formazioni dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

