Pagine Romaniste – Questa sera alle 20.45 ci sarà il fischio d’inizio dell’Euroderby della Capitale. Quella tra Roma e Lazio, non per cadere nel banalismo, si sa: non sarà mai una gara come le altre. Ma questa volta la posta in palio è più alta, chi vince potrà rimanere agganciato a quello che potrebbe essere l’ultimo vagone Champions League. I biancocelesti, che giocheranno in “casa”, hanno due punti di vantaggio sui giallorossi. A separare le due squadre nella sfida d’andata c’erano ben 15 punti, che la Roma però ha recuperato praticamente tutti, grazie al grandissimo lavoro di Claudio Ranieri.

Questa volta Sir Claudio dovrà fare a meno del suo giocatore migliore, Paulo Dybala. Il prescelto a sostituire la Joya nel derby della Capitale sembra essere il suo sostituto naturale, ovvero il connazionale Matias Soulé. Dovrebbe tornare dal 1′ il capitano Pellegrini, che potrebbe vivere il suo ultimo derby con la maglia giallorossa. Con Ranieri occhio però alle sorprese.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angeliño; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angeliño; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angeliño; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angeliño; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angeliño; Soulè, El Shaarawy; Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.