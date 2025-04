Lazio-Roma, le pagelle dei quotidiani: Svilar e Soulé gli ultimi baluardi. Sottotono Paredes e Dovbyk

Il derby finisce in parità e non fa felice nessuno: né la Lazio che ha spinto e sfiorato più volte il gol del ko; né la Roma che non ha avuto la forza di completare la rimonta ed ora vede la Champions League a cinque punti.

Per i giallorossi i protagonisti sono stati senza dubbio Svilar e Soulé. Il primo è stato ancora una volta fondamentale per tenere in piedi il risultato. Il portiere belga ha calato almeno cinque interventi decisivi e il suo rinnovo si fa sempre più urgente. L’argentino invece nella ripresa si è caricato la squadra a suon di giocate, fino a trovare il fantastico gol del pareggio. Ma sono in tanti sottotono.

Tra tutti i peggiori sono: Paredes, Mancini, Pellegrini e Dovbyk. Il numero 16 giallorosso parte subito male facendo trasparire troppo nervosismo, rischiando di prendere un rosso per un fallo a palla lontana. Ranieri lo sostituirà all’intervallo. Mancini invece è stato protagonista sfortunato in occasione del gol di Romagnoli perdendosi, per la seconda volta, la marcatura sul difensore laziale. In fine Pellegrini e Dovbyk hanno sofferto l’approccio rinunciatario della squadra, che li ha isolati in un due contro tutti per gran parte del match.

LA GAZZETTA DELLO SPORT:

Svilar 7,5; Celik 6,5, Mancini 6, Ndicka 6,5;

Saelemaekers 6, Koné 6,5, Paredes 5,5 (1st Cristante 6), Angelino 5,5, Soulé 7 (88 El Shaarawy n.g.), Pellegrini 5,5 (59′ Shomurodov 6), Dovbyk 5 (84′ Baldanzi n.g.). Ranieri 6,5.

IL MESSAGGERO:

Svilar 7,5; Celik 6, Mancini 5,5, Ndicka 6,5; Saelemaekers 5, Koné 6,5, Paredes 5 (1st Cristante 6), Angelino 5, Soulé 7,5 (88 El Shaarawy n.g.), Pellegrini 5 (59′ Shomurodov 5), Dovbyk 4 (84′ Baldanzi n.g.). Ranieri 6.

IL CORRIERE DELLO SPORT:

Svilar 7,5; Celik 6, Mancini 5,5,

Ndicka 6; Saelemaekers 6,5, Koné 6,5, Paredes 5,5 (1st Cristante 6), Angelino 6, Soulé 7,5 (88 El Shaarawy n.g.), Pellegrini 5,5 (59′ Shomurodov), Dovbyk 5 (84′ Baldanzi n.g.). Ranieri 6.

IL CORRIERE DELLA SERA:

Svilar 8; Celik 6,5, Mancini 5, Ndicka 6; Saelemaekers 5, Koné 6,5, Paredes 5,5 (1st Cristante 6), Angelino 5, Soulé 7,5 (88 El Shaarawy n.g.), Pellegrini 5 (59′ Shomurodov 6), Dovbyk 4,5 (84′ Baldanzi n.g.). Ranieri 6.

IL TEMPO:

Svilar 8; Celik 6,5, Mancini 5,5, Ndicka 5,5; Saelemaekers 5,5, Koné 6,5, Paredes 5,5 (1st Cristante 6), Angelino 5,5, Soulé 7,5 (88 El Shaarawy n.g.), Pellegrini 5 (59′ Shomurodov 6), Dovbyk 5 (84′ Baldanzi n.g.). Ranieri 6.