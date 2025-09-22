Un derby intenso e vibrante, che ha confermato quanto la sfida tra Lazio e Roma sia una delle più sentite e decisive del campionato. Questa volta a sorridere è la squadra giallorossa, capace di imporsi grazie a un mix di qualità, solidità difensiva e personalità nei momenti chiave.

Protagonista assoluto è stato Lorenzo Pellegrini, autore del gol che ha deciso la partita e leader tecnico della Roma. Accanto a lui si è distinto Manu Koné, devastante in mezzo al campo, dove ha dominato fisicamente e tatticamente. In difesa impeccabile la prestazione di Evan Ndicka, mentre Rensch ha offerto una prova solida e ha avuto un ruolo diretto nell’azione che ha portato alla rete decisiva. Più in ombra invece Ferguson, considerato tra i rimandati di giornata.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Celik 7, Mancini 6.5, Ndicka 7.5; Rensch 7, Cristante 6.5 (80′ El Aynaoui SV), Koné 7, Angeliño 6 (80′ Tsimikas SV); Pellegrini 7.5 (73′ Pisilli 6); Soulé 6.5 (73′ Baldanzi 6.5), Ferguson 6 (66′ Dovbyk 5.5). Allenatore: Gasperini 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Celik 6.5, Mancini 6, Ndicka 6.5; Rensch 7, Cristante 6.5 (80′ El Aynaoui SV), Koné 7.5, Angeliño 6 (80′ Tsimikas SV); Pellegrini 7 (73′ Pisilli 6); Soulé 6.5 (73′ Baldanzi 6), Ferguson 5 (66′ Dovbyk 5.5). Allenatore: Gasperini 7.5

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Celik 6.5, Mancini 6, Ndicka 7; Rensch 7.5, Cristante 5.5 (80′ El Aynaoui 5.5), Koné 7, Angeliño 6.5 (80′ Tsimikas 6); Pellegrini 8 (73′ Pisilli 5.5); Soulé 6.5 (73′ Baldanzi 6), Ferguson 5.5 (66′ Dovbyk 5.5). Allenatore: Gasperini 7

IL TEMPO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Celik7, Mancini 6.5, Ndicka 7.5; Rensch 7.5, Cristante 6.5(80′ El Aynaoui SV), Koné 7, Angeliño 6.5 (80′ Tsimikas SV); Pellegrini 8 (73′ Pisilli 6); Soulé 6.5 (73′ Baldanzi 6), Ferguson 6 (66′ Dovbyk 6). Allenatore: Gasperini 7