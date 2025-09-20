Lazio-Roma, la Curva Sud carica l’ambiente: “Cuore, fomento e voce…Avanti Romanisti” – FOTO

In vista del derby della Capitale in programma domani, domenica 21 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico, la Curva Sud ha diffuso un comunicato rivolto a tutti i tifosi giallorossi. Il messaggio richiama ancora una volta l’orgoglio di rappresentare i colori della Roma e contiene le indicazioni necessarie per garantire la perfetta riuscita della coreografia preparata per l’occasione.

“Romanisti!

Chi porta nome, colori e simbolo della Capitale, non giocherà mai una stracittadina in trasferta.

Un altro derby è alle porte e un’altra coreografia è stata preparata con grande sacrificio. Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito economicamente alla raccolta, vi invitiamo per la perfetta riuscita della stessa ad attenervi a poche e semplici indicazioni che ormai conoscete alla perfezione:

NON spostate per nessun motivo i cartoncini che troverete sui seggiolini, sui corrimano o sulle vetrate.

La coreografia deve essere aperta nel momento in cui in basso vedrete sventolare la bandiera di De Falchi.

NON accendete torce e fumogeni, non sventolate sciarpe e bandiere.

Tenete aperto e in alto il vostro cartoncino.

CUORE, FOMENTO E VOCE… AVANTI ROMANISTI!

Curva Sud”