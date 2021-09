Lazio-Roma, i convocati di Sarri: 23 i giocatori a disposizione

A poco più di due ore dal fischo di inizio del derby, Maurizio Sarri ha dirmato la lista dei convocati per la stracittadina contro la Roma. Il tecnico biancoceleste ha scelto i suoi 23 giocatori per la sfida in programma alle ore 18. Questa la lista completa:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Moro, Muriqi, Pedro, Romero.