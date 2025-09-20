A poche ore dal derby della Capitale, arrivano novità importanti sulle scelte di Gian Piero Gasperini. L’allenatore giallorosso deve fare i conti con diverse assenze, ma può sorridere per un recupero dell’ultima ora.

Wesley non sarà a disposizione: il brasiliano non ha smaltito i problemi fisici ed è stato escluso dalla lista dei convocati. Al suo posto, sulla corsia di destra, ci sarà Rensch dal primo minuto. Buone notizie invece per Mario Hermoso: lo spagnolo ha recuperato dal fastidio al polpaccio e si è allenato in gruppo, anche se difficilmente sarà titolare. In caso di panchina, pronto Celik a sostituirlo.

In avanti, conferma importante per Ferguson, che tornerà a guidare l’attacco giallorosso. Gasperini, dunque, ridisegna la sua Roma con qualche forzatura obbligata, ma con la consapevolezza di poter contare su un gruppo pronto a stringere i denti in una delle partite più sentite della stagione.

I CONVOCATI DI GASPERINI

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angeliño, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski,Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy