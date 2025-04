Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte in merito alla 32esima giornata di Serie A tramite un comunicato ufficiale.

“Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA In ordine alla segnalazione del ferimento di un agente appartenente alla Polizia di Stato, si dispone a cura della Procura federale supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto come segnalato, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili“.

Sesta sanzione per Mancini, quarta per Paredes che entra in diffida. Ammenda di 6.000 euro alla Roma “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS“.