Mariano Fabiani, ds della Lazio, ha parlato a DAZN prima dell’inizio del derby. Le sue parole:

L’inizio non è stato bello, questo derby può essere la carica giusta?

“Tralasciando la partita con il Como, abbiamo fatto ottime prestazioni. Oggi è una partita da un sapore speciale, basta vedere lo spettacolo sulle tribune. Ci teniamo tantissimo fare benissimo. Ho visto la novità di Pellegrini ma non conta chi gioca dobbiamo giocare contro tutto e tutti”.

Oggi serve un giocatore come Pedro, come mai Castellanos è out?

“Castellanos è una scelta tecnica, su Pedro non c’è niente da dire è un campione”.