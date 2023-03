Lazio-Roma, espulsi dopo il triplice fischio Cristante e Marusic

Domenica nera per la Roma. Esce sconfitta dal derby per 1-0 contro la Lazio, rete di Zaccagni al 62’. Espulso Ibanez dopo la prima mezz’ora. Al termine della partita Massa tira fuori altro due cartelli rossi uno per la Roma e uno per la Lazio. Il centrocampista giallorosso Cristante è infatti stato espulso a fine partita dall’arbitro dopo una discussione con il difensore della Lazio Adam Marusic, anche lui fattoallontanare dal campo per decisione del direttore di gara.