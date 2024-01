Lazio-Roma, esordio da titolare per Huijsen: l’olandese è il primo diciottenne titolare nel derby dal 2014

Tra meno di un’ora inizierà il derby tra Roma e Lazio. Entrambe le squadre dovranno sopperire ad assenze importanti. Tra le file giallorosso è nota l’emergenza difensiva, che vedrà Mourinho costretto ad adattare Kristensen come braccetto di sinistra e lanciare dal primo minuto l’appena arrivato Huijsen. Come riportato da Cronache di Spogliatoio, l’olandese è il primo diciottenne a partire titolare in una stracittadina romana da quasi dieci anni. Infatti l’ultimo era stato Keita con la maglia biancoceleste nel 2014.