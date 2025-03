Il 13 aprile alle ore 20:45 si disputerà il derby di ritorno di Lazio-Roma. Come riporta il sito ufficiale della società, dal 1 aprile inizierà la vendita per i biglietti del lato curva sud. I tagliandi avranno un costo di 49 euro.

Ecco il comunicato de sito ufficiale:

Prevendita abbonati Serie A 2024-25

Settori Curva Sud Centrale (INGR. 18/19 e 20/21) e Curva Sud Laterale (INGR. 15/17)

Gli abbonati AS Roma di Curva Sud Centrale e Laterale per l’attuale stagione sportiva potranno acquistare in prevendita esclusiva i suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 10.00 di martedì 1° aprile, alle ore 18.00 di giovedì 3 aprile 2025.

Per accedere alla prevendita online, esclusivamente tramite canale web ufficiale Vivaticket, sarà sufficiente inserire il PNR e la propria data di nascita, senza spazi, nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto (es: abbonamento ZBDCBA nato il 10/01/2000 dovrà inserire il codice ZBDCBA10012000 per validare l’acquisto in prevendita).

Sarà possibile acquistare max 1 biglietto per singola transazione.

La scelta del posto sarà senza vincoli di settore (per entrambi gli ingressi), pertanto non sarà garantita la conferma del posto/settore dell’abbonamento Serie A.

Si ricorda di selezionare i seguenti settori al momento dell’acquisto:

Curva Maestrelli per Curva Sud Centrale (Ingressi 18/19 e 20/21)

Distinti Sud Ovest Ospiti per Curva Sud Laterale (ingresso 15/17)

Settore Distinti Sud Est (INGR. 22/24)

Gli abbonati AS Roma di tutti i settori dello Stadio, eccetto quelli di Curva Sud Centrale e Laterale, potranno esercitare il diritto di prelazione nel settore Distinti Sud Est, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 10.00 di martedì 1° aprile, alle ore 18.00 di giovedì 3 aprile 2025.

Per accedere alla prevendita online, esclusivamente tramite canale web ufficiale Vivaticket, sarà sufficiente inserire il PNR e la propria data di nascita, senza spazi, nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto (es: abbonamento ZBDCBA nato il 10/01/2000 dovrà inserire il codice ZBDCBA10012000 per validare l’acquisto in prevendita).

Sarà possibile acquistare max 1 biglietto per singola transazione.

Vendita libera

L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 12.00 di venerdì 4 aprile 2025.

Sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione.

Info Tribuna Monte Mario

I settori di Tribuna Monte Mario e Tribuna Tevere, in accordo di reciprocità tra i due club, saranno gestite direttamente dalla società SS Lazio tramite i canali di vendita dedicati.

Non sarà pertanto possibile garantire alcun diritto di prelazione ad abbonati AS Roma su tali settori.

I tifosi della Roma potranno acquistare il settore Tribuna Monte Mario Laterale Sud (ingr.11/13) esclusivamente attraverso il link diretto al canale di vendita settori Lazio su sito Vivaticket (vendita libera dal 1° aprile 2025).

Prezzo Intero Tribuna Monte Mario Laterale Sud (Ingressi 11/13) 110€ (Ridotto Under 16, 60€)

I bambini nati dopo il giorno 01/01/2021 potranno accedere allo stadio senza biglietto e posto assegnato.

Info biglietti per tifosi con disabilità

Persone con disabilità su sedia a rotelle + accompagnatore (prezzo per la coppia, 49€)

Il ridotto per le persone con disabilità su sedia a rotelle ed accompagnatore sarà acquistabile esclusivamente chiamando il CONTACT CENTER ASROMA allo 06/89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).

Dalle ore 10.00 di martedì 1° aprile, alle ore 18.00 di giovedì 3 aprile 2025, i posti disponibili saranno riservati agli abbonati AS Roma del settore Tribuna Tevere Disabili (fino ad esaurimento posti disponibili). Eventuale vendita libera dalle ore 12 di venerdì 4 aprile 2025.

Persone con disabilità deambulanti + accompagnatore (prezzo per la coppia, 120€)

Il ridotto per le persone con disabilità al 100% deambulante con accompagnatore, sarà acquistabile esclusivamente chiamando il CONTACT CENTER ASROMA allo 06/89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).

Dalle ore 10.00 di martedì 1° aprile, alle ore 18.00 di giovedì 3 aprile 2025, i posti disponibili saranno riservati agli abbonati AS Roma del settore Tribuna Tevere (fino ad esaurimento posti disponibili per questa tipologia). Eventuale vendita libera dalle ore 12 di venerdì 4 aprile 2025.

Cambio utilizzatore

Il cambio utilizzatore per tutti i biglietti acquistati a tariffa intero e per quelli destinati agli accompagnatori delle persone con disabilità su sedia a rotelle o deambulanti sarà disponibile all’indirizzo https://sslazio.vivaticket.it a partire dalle ore 12 di venerdì 4 aprile 2025.

Attenzione! È consentita massimo un’operazione di modifica per singolo sigillo fiscale.